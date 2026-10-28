استان مرکزی با جذب حدود ۸۵ درصد از تسهیلات اختصاص‌یافته، رتبه نخست کشور را در زمینه جذب تسهیلات مشاغل خانگی به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص‌یافته به استان مرکزی در حوزه مشاغل خانگی، حدود ۸۵ درصد آن تاکنون توسط بانک‌های عامل جذب شده است که این آمار استان را در جایگاه نخست کشوری قرار می‌دهد.

در همین راستا، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی، از عملکرد چند دستگاه اجرایی برتر در حوزه جذب و اختصاص اعتبارات اشتغال‌زایی تقدیر و قدردانی شد.