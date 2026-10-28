عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توانمندی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و حفظ تنگه هرمز و ایجاد هزینه راهبردی برای مصرف‌کنندگان انرژی به باوری مسجل در سطح بین‌المللی تبدیل شده و قدرت چانه‌زنی بالایی برای کشور ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی مشروح با شبکه خبر پیرامون تحولات اخیر و روند «نبرد هرمز»، به تبیین وضعیت کشور پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف جنگ پرداخت و ابعاد جدیدی از اقتدار راهبردی ایران را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به اینکه دشمنان با تکیه بر اشتباهات محاسباتی و فناوری‌های پیشرفته خود وارد این کارزار شدند، اظهار داشت: هدف دشمنان در این تهاجم، تجزیه ایران، محو نقش منطقه‌ای کشور و در نهایت به زانو درآوردن نظام اسلامی بود؛ اما تحولات ماه‌های گذشته به روشنی نشان داد که اتکا به فناوری به تنهایی قادر به تحقق نقشه‌های شوم آنها نبوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تنگه هرمز را گوهری گرانبها و بی‌بدیل خواند و افزود: پیش‌تر نیز اهمیت این آبراه به عنوان مسیر حیاتی عبور انرژی جهان (نفت و گاز) شناخته شده بود، اما امروز دو مؤلفه اساسی برای جهانیان مسجل شده است؛ نخست، اثبات توانمندی قطعی ایران در حفظ و مدیریت گذرگاه انرژی جهان، و دوم، توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد هزینه راهبردی برای کشور‌های مصرف‌کننده انرژی، علیرغم تمامی تمهیدات و ذخایر استراتژیک پیش‌بینی‌شده از سوی آنها.

او در پایان خاطرنشان کرد: این دستاورد بزرگ راهبردی و اثبات اقتدار همه‌جانبه ایران در عرصه میدانی و ژئوپلیتیک، امروزه جایگاه کشور را تحکیم بخشیده و ظرفیت و قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهی را در عرصه‌های مختلف برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است.