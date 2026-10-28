به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری اظهار داشت: با هدف توسعه تجارت محصولات کشاورزی و بررسی موانع و مشکلات تبادلات گمرکی، ابعاد مختلف صادرات و واردات در شهرستان‌های مرزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، مدیران شهرستان‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف، مشکلات و موانع اجرایی موجود در حوزه تبادلات تجاری را مطرح و بررسی کردند.

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بنی‌فری با اشاره به حضور نمایندگان اداره کل دامپزشکی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های اهواز، خرمشهر و آبادان تصریح کرد: بررسی ظرفیت‌های صادراتی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند تجارت است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی در پایان افزود: پیشنهادها و نظرات مطرح‌شده جهت اجرای عملیاتی و پیگیری جمع‌بندی، به دستور مقامات ذی‌ربط ارجاع شد تا با هدف تسهیل فرآیند صادرات و تقویت تجارت محصولات کشاورزی استان، اقدامات لازم صورت گیرد.