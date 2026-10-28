برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی، چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شد.

بررسی برنامه‌های هفته کتاب و جشنواره قرآن و عترت در قم

بررسی برنامه‌های هفته کتاب و جشنواره قرآن و عترت در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، و با حضور استاندار قم و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی در این جلسه با تسلیت ایام عزاداری حضرت زهرا (س)، رسیدن به قله پیروزی را در گرو توجه و تأسی به اهل‌بیت (ع) و توصیه‌های بزرگان دانست و بر محوریت توحید، نبوت و ولایت در این توصیه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در خانواده و جامعه، اطاعت از ولی را از محور‌های مهم این مسیر برشمرد و با اشاره به شرایط کنونی، تبعیت از رهبری و ولایت‌پذیری را از ارکان اصلی جامعه دانست.

در ادامه محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، نیز با اشاره به نام‌گذاری ۱۴ آبان به‌عنوان روز فرهنگ عمومی، انتخاب خادمان فرهنگ عمومی را از برنامه‌های این حوزه برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته کتاب و کتاب‌خوانی از ۲۳ تا ۳۰ آبان با شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم، از برگزاری نمایشگاه کتاب و مراسم افتتاحیه این هفته خبر داد.

آقای سوقندی همچنین با اشاره به ثبت‌نام ۶ هزار و ۳۶۰ نفر از استان قم در آزمون قرآن و عترت گفت: ثبت‌نام غیرحضوری این آزمون تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

همچنین محمد غفاری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم، نیز با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب و کتاب‌خوانی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در شأن استان تأکید کرد.

برگزاری همایش روز کتاب و کتاب‌خوانی، تقدیر از کتابخانه‌ها، کتاب‌خوانان و خانواده‌های کتاب‌خوان برتر، فضاسازی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما برای ترویج فرهنگ مطالعه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

راه‌اندازی نخستین کتابخانه سیار شهرستان جعفرآباد و افتتاح کتابخانه سلفچگان در ۳۰ آبان نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده بود.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام احمد حسین شریفی، رئیس دانشگاه قم نیز با بیان برنامه‌های چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه قم گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۸۰۰ دانشجو در رشته‌های مختلف قرآنی از سراسر کشور در این رویداد حضور خواهند یافت و برگزیدگان طی سه روز معرفی می‌شوند.

همچنین خانم فاطمه حیدری، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم، نیز با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی در برابر تأثیرگذاری الگو‌های فرهنگی بیگانه، بر برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

برنامه‌ریزی برای اجرای پویشی گسترده هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و اختصاص یک هفته به گرامیداشت مقام مادر و تبیین جایگاه آن در خانواده و جامعه، از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین بر استفاده از ظرفیت مواکب، برنامه‌های میدانی و اجتماعات مردمی برای گسترش این فرهنگ تأکید شد.