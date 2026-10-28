جوان مستعد روستای «کاریزنو» از توابع بخش نصرآباد تربت‌جام، با امضای قراردادی رسمی به تیم فوتسال «ستارگان شازند اراک» پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوالفضل صفدری، ورزشکار مستعد و آینده‌دار اهل روستای کاریزنو از توابع بخش نصرآباد، به تیم فوتسال ستارگان شازند اراک در لیگ برتر کشور پیوست.

این انتقال، فرصتی ارزشمند برای این ورزشکار جوان فراهم می‌کند تا توانمندی‌های خود را در بالاترین سطح رقابت‌های داخلی به نمایش بگذارد و در مسیر پیشرفت ورزشی گام بردارد.

پیوستن صفدری به یکی از تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشور، می‌تواند مایه دلگرمی و انگیزه برای جوانان و ورزشکاران منطقه باشد؛ جوانانی که با تلاش، پشتکار و بهره‌گیری از فرصت‌های مناسب، می‌توانند استعداد‌های خود را در عرصه‌های بزرگ ورزشی شکوفا کنند.

امید است این نخبه ورزشی در ادامه مسیر ورزشی خود، با درخشش در ترکیب تیم ستارگان شازند اراک، زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر شده و نماینده شایسته‌ای برای روستای کاریزنو و بخش نصرآباد باشد.