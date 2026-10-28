نخستین مراجعه تاکسی‌ها برای انجام معاینه فنی و بازدید چشمی مخازن دوگانه‌سوز، چهاربار در سال به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای حمایت از تاکسیرانان شهر تهران، کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، توافقنامه همکاری میان این سازمان و ستاد معاینه فنی خودروهای تهران منعقد شد.

بر اساس این توافقنامه، از این پس نخستین مراجعه تاکسی‌های پایتخت برای انجام معاینه فنی و همچنین نخستین مراجعه برای بازدید چشمی از مخازن دوگانه‌سوز (CNG)، چهاربار در سال به‌صورت رایگان انجام می شود.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی تاکسیرانان به خدمات فنی، ارتقای سلامت و ایمنی ناوگان، کاهش آلایندگی خودروها و کمک به تحقق اهداف شهر تهران در مسیر هوای پاک و حمل‌ونقل پایدار اجرا می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، این خدمات رایگان در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی این سازمان برای ناوگان تاکسیرانی پایتخت در مراکز معاینه فنی منتخب چهاربار در سال به تاکسیرانان پایتخت ارائه خواهد شد.