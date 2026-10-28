به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا کیانسب، رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا، با اشاره به تغییر الگو‌های مصرف موادمخدر در جامعه گفت: الگو‌های مصرف موادمخدر تغییر کرده و برخی از موادمخدر ناشناخته هستند بنابراین، نباید صرفاً بر اساس نام یا ظاهر مواد، آنها را بی‌خطر دانست.

وی با اشاره به ماهیت مواد روان‌گردان جدید یا NPS افزود: این مواد به ترکیباتی گفته می‌شود که برای ایجاد یا تشدید اثرات روان‌گردان سنتز می‌شوند و در بسیاری از موارد، اطلاعات علمی کافی درباره آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها در دسترس نیست. برخی از این مواد از نظر ساختار شیمیایی به مواد شناخته‌شده شباهت دارند، اما ممکن است اثرات متفاوت و حتی شدیدتری ایجاد کنند. طبق گزارش‌های دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، بیشترین کانون‌های تولید این مواد در اروپا و آمریکا قرار دارند.

رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا، تغییر سریع ساختار شیمیایی این ترکیبات و ورود مواد جدید به بازار را از چالش‌های مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: این موضوع، شناسایی مواد، ارزیابی خطرات و تدوین راهکار‌های کنترلی را دشوارتر می‌کند. بنابراین، پایش مستمر، تقویت توان آزمایشگاه‌های تخصصی و به‌روزرسانی دانش علمی کارشناسان این حوزه برای شناسایی این ترکیبات اهمیت زیادی دارد.

کیانسب با رد باور بی‌خطر بودن گل یا ماری‌جوانا به دلیل منشأ گیاهی آن، ادامه داد: ترکیبات موجود در این گیاه، به‌ویژه تتراهیدروکانابینول یا THC، بر عملکرد مغز اثر می‌گذارند. گل که اغلب از بذر‌های اصلاح‌شده تولید می‌شود و به گفته وی، بذر‌های آن از کشور‌های اروپایی وارد کشور می‌شوند، غلظت THC بسیار بالاتری نسبت به دیگر محصولات گیاه شاهدانه دارد.

وی با اشاره به پیامد‌های مصرف این ماده گفت: گل می‌تواند حافظه، تمرکز، قدرت قضاوت، هماهنگی حرکتی و توانایی تصمیم‌گیری را مختل کند. همچنین، مصرف آن در برخی افراد با افزایش خطر اضطراب و بروز علائم روان‌پریشی همراه است. خطرات مصرف به عواملی مانند سن شروع مصرف، دفعات مصرف، میزان THC و شرایط فرد بستگی دارد. مصرف مکرر این ماده نیز می‌تواند موجب وابستگی و بروز مشکلات روانی شود؛ خطراتی که به‌ویژه برای افرادی که در سنین پایین مصرف را آغاز می‌کنند، نگران‌کننده است.

رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا درباره احتمال وجود متامفتامین (شیشه) در برخی قرص‌ها و کپسول‌های لاغری تصریح کرد: در برخی از قرص‌ها و کپسول‌های لاغری که معمولاً توسط عطاری‌های غیرمجاز عرضه می‌شوند، ترکیبات روان‌گردانی مانند متامفتامین وجود داشته است. متأسفانه، ممکن است این محصولات بدون اطلاع مصرف‌کنندگان از ترکیبات واقعی آنها و تحت عنوان داروی لاغری عرضه شوند.

وی افزود: این موضوع به معنای وجود شیشه در همه کپسول‌های لاغری نیست؛ اما توصیه می‌شود مردم برای کاهش وزن حتماً به پزشک متخصص مراجعه و دارو‌های لاغری را فقط از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند.