آغاز هیجان در لیگ برتر بسکتبال؛ برنامه هفته دوم و تقابل حساس استقلال و کاله
هفته دوم مسابقات از فردا پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، با برگزاری ۶ دیدار پرطرفدار در شهرهای مختلف کشور آغاز خواهد شد.
برنامه هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاههای کشور اعلام شد و تیمها روز پنجشنبه ۷ آبان در ۶ دیدار به مصاف یکدیگر میروند.
در مهمترین بازیهای این هفته، استقلال تهران در سالن زندهیاد محمود مشحون میزبان کاله مازندران است. همچنین رعد پدافند بابل به مصاف مس رفسنجان میرود و مهگل البرز با طبیعت اسلامشهر دیدار میکند.
برنامه هفته دوم لیگ برتر بسکتبال
پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵
رعد پدافند بابل- مس رفسنجان
۱۵:۰۰
استقلال تهران - کاله
۱۵:۳۰
- مهگل البرز- طبیعت
۱۶:۰۰
زاگرس جنوبی جهرم - شهرداری گرگان
۱۶:۰۰
نفت و گاز گچساران- پالایش نفت آبادان
۱۶:۳۰
پاس کردستان- گلنور اصفهان
۱۷:۰۰