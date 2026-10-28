آغاز هیجان در لیگ برتر بسکتبال؛ برنامه هفته دوم و تقابل حساس استقلال و کاله

هفته دوم مسابقات از فردا پنج‌شنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، با برگزاری ۶ دیدار پرطرفدار در شهرهای مختلف کشور آغاز خواهد شد.