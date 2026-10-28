به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بر ضرورت بررسی مسائل اجرایی صدور نسخه الکترونیکی گیاه‌پزشکی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل اجرای این فرآیند تأکید کرد.

باقری با بیان اینکه در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی صدور نسخه الکترونیکی گیاه‌پزشکی راهکار‌های مرتبط با فرآیند صدور نسخه الکترونیکی گیاه‌پزشکی بررسی شد افزود: هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، بررسی مسائل اجرایی و شناسایی راهکار‌های مناسب را از ضرورت‌های پیشبرد این فرآیند دانست و بر ضرورت تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول برای تسهیل اجرای نسخه الکترونیکی گیاه‌پزشکی تأکید کرد.

وی تاکید کرد: هم‌اندیشی میان بخش‌های اجرایی و تخصصی می‌تواند به شناسایی راهکار‌های مناسب برای تسهیل فرآیند صدور نسخه الکترونیکی گیاه‌پزشکی کمک کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران، توسعه فرآیند‌های الکترونیکی در مدیریت خدمات کشاورزی را حائز اهمیت دانست و گفت: ساماندهی و تسهیل فرآیند صدور نسخه گیاه‌پزشکی می‌تواند در بهبود نظارت بر مصرف سموم، ارتقای مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشاورزی پایدار نقش مؤثری داشته باشد.