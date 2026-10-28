به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حسن آذریون افزود: هم‌اکنون ۱۸۰ نفر از زندانیان واجد شرایط در واحد‌های کارگاهی و غیرکارگاهی شهرستان فعالیت می‌کنند و از ظرفیت آنان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اشتغال زندانیان افزود: همکاری کارفرمایان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در این زمینه می‌تواند علاوه بر تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های تولیدی، به بهبود وضعیت معیشتی زندانیان و خانواده‌های آنان کمک کنند.

رئیس زندان مهاباد تصریح کرد: فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای زندانیان، زمینه یادگیری حرفه‌های مختلف وکسب تجربه کاری را فراهم می‌کند و می‌تواند ضمن بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی، در مسیر اصلاح و بازتوانی اجتماعی این افراد مشارکت داشته باشند.