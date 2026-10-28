مردم سرزمین آفتاب با حضور پرشور در میادین و خیابان‌های اصلی شهر‌های استان مرکزی، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و با حمایت از ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری، بر ایستادگی و اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی در تجمعاتی باشکوه و پرشور، با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی شهر‌های استان، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار‌های حماسی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از ایران اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری اعلام کردند.

مردم سرزمین آفتاب همچنین با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، ایستادگی و مقاومت را رمز سربلندی ایران دانستند و بر ادامه مسیر پیشرفت و عزت کشور تأکید کردند.

این حضور گسترده بار دیگر نشان داد مردم استان مرکزی در بزنگاه‌های مهم، با حفظ همبستگی و وحدت، در صحنه حضور دارند و از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی حمایت می‌کنند.