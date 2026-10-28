به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ظهر امروز پس از اعلام گزارش مسمومیت فردی با گاز مونوکسیدکربن در یزدان‌شهر از توابع شهرستان نجف‌آباد به مرکز اورژانس استان، یک گروه عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

عباس عابدی افزود: با حضور به‌موقع نیرو‌های اورژانس در محل مشخص شد مرد ۲۷ ساله به دلیل استفاده از پیک‌نیک برای گرمایش فضای حمام، دچار مسمومیت شدید با گاز منواکسیدکربن شده است.

وی ادامه داد: مصدوم پس از اقدامات درمانی، با حال عمومی مساعد تحت درمان سرپایی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای مراجعه و بررسی‌های تکمیلی به مراکز درمانی به وی و خانواده مصدوم ارائه شد.

عابدی با هشدار جدی درخصوص خطرات ناشی از استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد، شعله‌های روباز و پیک‌نیک در فضا‌های بسته و بدون تهویه مناسب مانند حمام و اتاق‌ها، از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر مسمومیت با قاتل خاموش پیشگیری کنند.