رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران با اشاره به توسعه ۱۳۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت این محصول، بر لزوم گذار از خام‌فروشی و دستیابی به ارزآوری ۲ میلیارد دلاری از طریق توسعه صنایع فرآورنی تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا اردیخانی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، در آستانه پنجم آبان «روز ملی زعفران» با اعلام اینکه ایران همچنان جایگاه نخست تولید و صادرات زعفران جهان را در اختیار دارد، گفت: با توجه به افزایش ۷ هزار هکتاری سطح زیرکشت و رسیدن آن به بیش از ۱۳۰ هزار هکتار، چشم‌انداز تولید امسال با رونق خوبی همراه خواهد بود و برداشت محصول در قطب تولید کشور (خراسان رضوی) از ۱۵ آبان آغاز می‌شود.

او با اشاره به جایگاه ارزشمند این محصول در اقتصاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم زعفران در بورس کالا و بازار را حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با برنامه‌ریزی برای تغییر استراتژی از فروش فله و خام به سمت تولید فرآورده‌های پیشرفته در صنایع آرایشی، بهداشتی، داروسازی و عطر، ظرفیت ارزآوری کشور از این بخش می‌تواند از محدوده سنتی به مرز ۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

اردیخانی همچنین ترغیب کشاورزان به کشت این محصول کم‌آب‌بر در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، تسهیل زنجیره ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های تجاری را گامی مؤثر در جهت حمایت از تولیدکنندگان و پویایی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی برشمرد.