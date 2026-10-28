شرکت‌های متا و اسنپ در پرونده‌ای قضایی در لس‌آنجلس با اتهام طراحی روشمند اعتیادآور سکو‌های اجتماعی و آسیب رساندن به سلامت روان کاربران کم‌سن‌وسال روبه‌رو شده‌اند.

محاکمه متا و اسنپ در آمریکا به دلیل طراحی اعتیادآور و آسیب به سلامت روان نوجوانان

محاکمه متا و اسنپ در آمریکا به دلیل طراحی اعتیادآور و آسیب به سلامت روان نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، دادگاهی در لس‌آنجلس قرار است مسئولیت سکو‌های اجتماعی در قبال سلامت روان نوجوانان را به چالش بکشد. شاکیان در این پرونده مدعی هستند که ویژگی‌های طراحی این شبکه‌ها، کاربران نوجوان را به استفاده اجباری سوق داده و آسیب‌های روانی جدی را به آنها تحمیل کرده است.

در حالی که شرکت‌های تیک‌تاک و یوتیوب پیش از محاکمه با شاکیان به توافق رسیده‌اند، متا و اسنپ همچنان در این پرونده حضور دارند. جلسات استماع اولیه از ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود مدیران ارشدی همچون مارک زاکربرگ (مدیرعامل متا)، آدام موسری (رئیس اینستاگرام) و ایوان اشپیگل (مدیرعامل اسنپ) در دادگاه شهادت دهند.

با وجود رد اتهامات از سوی هر دو شرکت، نتیجه این رسیدگی می‌تواند پیش‌رانی برای هزاران شکایت مشابه باشد و فشار حقوقی شدیدی را برای تغییر در طراحی زیرساختی شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.