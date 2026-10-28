شبکه‌های سیما در روز‌های پایانی نخستین هفته آبان ماه، با مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن از جمله آثار جدیدی، چون «رگ‌های دنیا»، «هیرو قهرمان بود»، «ضد حمله»، «تیم ملی در قلب من ۲» و «ابر قهرمانان»، مهمان خانه‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «کفر قاسم»، «۲۳ نفر»، «جزیره گنج»، «مسابقه»، «جی اف کی»، «نیاز»، «رگ‌های دنیا»، «بره‌ای به نام عسل»، «پنگوئن ببری»، «هیرو قهرمان بود»، «دو برادر»، «نجیب زاده»، «جهنم سبز»، «ضد حمله»، «زنبورک»، «چهار جنگجوی قهرمان»، «ناشناخته»، «یه حبه قند»، «دزدان مقبره»، «قانون و اخلاق»، «دست شیطان»، «سونیک»، «تیم ملی در قلب من ۲»، «ابر قهرمانان»، «بزرگ مرد کوچک»، «بوگووی»، «باغ اسرار آمیز» و «بالا را نگاه نکن»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۷ و ۸ آبان ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عرب‌نشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز است.

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر است.

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «جزیره گنج» به کارگردانی «حمیدرضا لوافی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

تله فیلم «جزیره گنج» داستان گروهی از بچه‌ها است که برای اردو به آبادان می‌روند. آنها برای یافتن جزیره گنج به دور از چشم مربی خود سوار بر لنج یکی از بچه‌های محلی می‌شوند و از یک جزیره سر در می‌آورند.

زنده یاد علی سلیمانی، محمدامین همت آبادی، ابراهیم امیری و سورنا بایراملو در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مسابقه» به کارگردانی «کیم هیونگ جو»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی لی بیونگ هون، یو آه این و کو چانگ سِئوک؛ درباره هو هیون یکی از بازیکنانِ بازیِ بادوک در کره جنوبی است که در مسابقه‌های مختلف شرکت می‌کند و ...

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «جی اف کی» به کارگردانی «اولیور استون»، جمعه ۸ آبان ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کوین کاستنر، گری اولدمن و جک لمون؛ داستان جیم گریسون، بازپرس حوزه قضایی نیواورلئان است که پی می‌برد حقایق ترور کندی فراتر از گزارش‌های رسمی دولت قرار دارد و ...

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «نیاز» به کارگردانی «علیرضا داوودنژاد»، پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در این فیلم خواهیم دید: پسری به نام علی پس از مرگ پدرش، به رغم مخالفت مادر و عمویش، تصمیم می‌گیرد نان آور خانه شود و شب‌ها به درس و مشق خود برسد....

علی سوری، ترحم فتحی، محمدرضا داوودنژاد، شهره لرستانی، حسین میرآقایی، محمد یوسفی، علی جوهر، داوود چناری، نامداری مشیری، امیر مولایی، جواد میرطالبی و محمد غلامی در فیلم سینمایی «نیاز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «رگ‌های دنیا» به کارگردانی «بیامباسوورن داوا»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی یالالت نامسرای، انرِل تومن و بات ایریدوی باتمونخ آمده است: اردن، مرد خانواده، به همراه همسر، پسر نوجوانش آمرا و دختر کوچکش زایا در یکی از دشت‌های سرسبز مغولستان زندگی می‌کند.

همزمان گروه‌های زیادی به امید یافتن طلا، در دشت‌های اطرف، مشغول کارند که نارضایتی اهالی را برانگیخته و....

شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «بره‌ای به نام عسل» به کارگردانی «اشلی آویس»، پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی عبدالعزیز القهطانی، فهد الغمدی و سمیه رضا؛ درباره پسر بچه‌ای است که مادرش را از دست می‌دهد و برای رفع تنهایی خویش به بره سفیدی دل می‌بندد و برای نجات جان بره و رسیدن به آرزویی که مادر داشته از دل صحرا‌ها می‌گذرد تا به ریاض پایتخت عربستان برسد....

انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: موریسیک پنگوئن است که فکر می‌کند او ببر است و نه یک پنگوئن. به خاطر همین او به دلیل آشنا بودن با فنون رزمی و کنگ فو به عنوان استاد این رشته همراه با دوستش به دنبال ایجاد نظم و انضباط در جنگل است...

فیلم سینمایی جدید «هیرو قهرمان بود» به کارگردانی «یوگش پاگاره»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آیوش ماهش خدکار، آمیتا پاتاک و آشوینی کالسکار؛ درباره جیگنش پسر نوجوانی است که خانواده فقیری دارد. مادرش گومتی در خانه دهیار روستا خدمتکار است و خواهرش جانگی هم دانشجو است و ...

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «دو برادر» به کارگردانی «ژان ژاک آنو»، پنج شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی گای پیرس، فردی هایمور، ژان کلود دریفوس، و فیلیپان لروآ بولیو؛ درباره دو ببر است که در دوران کودکی از هم جدا می‌شوند. اما سال‌ها بعد توسط یک کاوشگر به عنوان دشمن به هم رسیده و مجبور به مبارزه با یکدیگر می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «نجیب زاده» به کارگردانی «پارک هون جونگ»، پنج شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کانگ تائه جو، کانگ وو کیم و کیم سون هو خواهیم دید: پسری که از پدری کره‌ای و مادری فیلیپینی متولد شده است آرزوی تبدیل شدن به یک بوکسور حرفه‌ای را در سر دارد. حال او تصمیم می‌گیرد برای یافتن پدرش که او را رها کرده، به کره جنوبی سفر کند، اما با افرادی خلافکار رو‌به‌رو شده و ...

فیلم سینمایی «جهنم سبز» به کارگردانی «اسماعیل براری»، پنج شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره حیدری شکاربان سالخورده منطقه جنگلی حفاظت شده است. او در یکی از گشت‌های خود به تعدادی از شکارچی‌های غیر مجاز برمی خورد و قصد مقابله با آن‌ها را دارد که .....

جعفر دهقان، کامران باختر، رضا صفایی پور، میرمحمد تجدد و فیروز در فیلم سینمایی «جهنم سبز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «ضد حمله» به کارگردانی «چاوا کارتاس»، پنج شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لوئیس آلبرتی، نوئه هرناندز، لئوناردو آلونسو، لوئیس کوریل، دیوید لئون و گیلرمو ناوا؛ درباره گوئرو یک افسر است که پس از سال‌ها، به منطقه‌ای مرزی میان مکزیک و آمریکا بازمی‌گردد و با کمک تیم خود، با یک کارتل خطرناک مواد مخدر مقابله می‌کند ....

فیلم تلویزیونی «زنبورک» به کارگردانی «سیدرضا عربشاهی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره یوسف، پسر دانش آموزی است که پدر خود را از دست داده، و با مادرش تنها زندگی می‌کند. او در خیال خود هر کجا، پسری به نام داود را می‌بیند و به دنبال او رفته، ولی او را گم می‌کند و احساس قرابت با او دارد.....

آرمین عالمیان، رضا جعفر نیا، علی یوسفی و پروین ملکی در فیلم تلویزیونی «زنبورک» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «چهار جنگجوی قهرمان» به کارگردانی «تیمو توجاژانتو»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ابیمانا آریاساتیا، پوتری مارینو، لوتشا، آری کریتینگ، کریستو امانوئل، مارتینو لیو و میشل تاهاله؛ در مورد یک کارآگاه زن جوان است که در مورد مرگ پدرش تحقیق می‌کند و به سرنخی در یک جزیره گرمسیری دورافتاده می‌رسدو....

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی «جیمز کولت سرا»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لیم نیسون، دایان کراگر و جنواری جونز خواهیم دید: مردی که خود را دکتر و محقق می‌داند به همراه همسرش برای یک سخنرانی بزرگ به کشور اروپایی سفر می‌کند. اما پیش از آن که به هتل برسد تمامی مدارک و اسنادش را در فرودگاه گم می‌کند و....

فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سکوت خانه‌باغ قدیمی با ورود چهار خواهر و خانواده‌هایشان می‌شکند.

آنها برای ازدواج خواهر کوچکشان پسندیده، با پسر یکی از خان‌های آنجا که در کربلاست، به خانه کودکی‌شان که در واقع خانه دایی‌شان است برگشته‌اند و.....

سعید پورصمیمی، نگار جواهریان، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و امیرحسین آرمان در فیلم سینمایی «یه حبه قند» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دزدان مقبره» به کارگردانی «پارک جونگ بی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی جیهون، وو جین جو و‌های سان شین خواهیم دید: کانگ دونگ که کلاهبردار و دزد مقبره است با گروهی قاچاقچی حرفه ایی آشنا می‌شود و ....

شبکه افق

فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاه‌پوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- به‌دلیل رفتار خصمانه‌ای که با آنها می‌شود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست می‌دهند و.....

فیلم سینمایی «دست شیطان» به کارگردانی «حسین زندباف»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: پس از ماجرای طبس و عدم موفقیت آمریکا در نجات گروگان‌هایش، جاسوسی تحت عنوان عکاس به ایران وارد شده و سعی دارد از محل نگهداری گروگان‌ها کسب اطلاع کند و.....

در این فیلم؛ زنده یاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد هادی اسلامی، آرش تاج تهرانی، عنایت الله شفیعی و هادی مقدم دوست ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «سونیک» به کارگردانی «جف فاولر»، پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: سونیک به‌خاطر انرژی و توانایی خارق العاده اش همیشه در خطر است و باید تنها زندگی کند. بعد از مهاجرت سونیک به سیاره‌ی زمین، در جنگل‌های شهر گرین‌هیلز زندگی می‌کند و گاهی به‌صورت پنهانی به شهر می‌رود. سونیک بعد از آشنایی با مردم، از تنهایی و زندگی مخفیانه خسته می‌شود و .....

فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش

می شود.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است و.....

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «ابر قهرمانان» به کارگردانی «کارتیک کومار»، پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

در این فیلم با بازی کی. باغیاراج، امبیکا، پاندیاراجان، مانوبالا و چینی جایاینت خواهیم دید: گانشان ۶۵ ساله پس از درگذشت همسرش شوق زندگی را به کلی از دست داده است. اما خبر سفر نوه اش آدیت به هند جان تازه‌ای به او می‌دهد و.....

فیلم تلویزیونی «بزرگ مرد کوچک» به کارگردانی «صادق صادق دقیقی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد

این فیلم درباره شهید بهنام محمدی نوجوان ۱۳ ساله حماسه ساز بختیاری اهل مسجد سلیمان و نبرد دلیرانه او در جریان مقاومت مردمی خرمشهر در مهر ۱۳۵۹ است.....

شبنم قلی‌خانی، پویا امینی، سوگل طهماسبی، حبیب اللهیاری، پرهام دلدار، محمد جواد سلام‌پور و مجتبی قربانی در این فیلم بازی کرده‌اند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «بوگووی» به کارگردانی «لوکاس پالکوسکی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی توماش کات، ماگدالنا چروینسکا و پیوتر گوواتسکی؛ در دهه ۱۹۸۰ و در لهستان اتفاق می‌افتد. زبیگنیف رلیگا، جراح قلب لهستانی که در ابتدای دوران فعالیت حرفه‌ای خود قرار دارد با کمک تیمی از پزشکان موفق می‌شود برای اولین بار پیوند قلب انسان در کشورش را رهبری کند و ...

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک موندن»، پنج شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

این فیلم با بازی آلبرت جیانیتلی، امیر ویلسون و آن لیسی؛ درباره دختری نوجوان است که والدینش را به تازگی از دست داده، و برای ادامه زندگی راهی عمارت عموی بداخلاقش می‌شود. او در آنجا باغی اسرارآمیز را کشف می‌کند و ...

فیلم سینمایی «بالا را نگاه نکن» به کارگردانی «آدام مک‌کی»، جمعه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر روی آنتن می رود.

در این فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو، جنیفر لارنس و مریل استریپ خواهیم دید: در دانشگاه میشیگان یک استاد ستاره شناسی به نام رندل مندی و یکی از دانشجویان دکترایش به نام کیت دبیانسکی متوجه می‌شوند که یک شهاب سنگ ظرف شش ماه به زمین اصابت خواهد کرد.