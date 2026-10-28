به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی فرجی آزاد گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، با فراهم کردن امکان ردیابی مبدأ و مشخصات تولید، به ارتقای کیفیت، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل صادرات کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی یکی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی نوین، تولید استاندارد و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی است افزود: ثبت اطلاعات مربوط به مبدأ تولید، مشخصات محصول و فرآیند تولید، امکان ردیابی محصولات را فراهم می‌کند و به افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در زنجیره تأمین و عرضه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: شناسنامه‌دار شدن محصولات، علاوه بر فراهم کردن زمینه نظارت مؤثرتر بر فرآیند تولید و عرضه، می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های تولیدی استان، افزایش رقابت‌پذیری محصولات و تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازار‌های هدف کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت قابلیت ردیابی محصولات در تجارت کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به الزامات بازار‌های هدف و ضوابط مربوط به صادرات برخی محصولات، برخورداری از شناسنامه محصول و کد QR می‌تواند در احراز مشخصات و مبدأ تولید و ارائه اطلاعات موردنیاز به خریداران و مراجع ذی‌ربط نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: ضروری است سازوکار‌های مربوط به شناسنامه‌دار کردن محصولات، متناسب با ضوابط قانونی و الزامات هر بازار هدف، به‌گونه‌ای توسعه یابد که تولیدکنندگان برای عرضه محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی با کمترین موانع اداری مواجه شوند.

فرجی آزاد با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط تصریح کرد: ایجاد رویه‌های روشن و یکپارچه برای ثبت اطلاعات تولید، صدور شناسنامه و استفاده از کد QR، می‌تواند به کاهش مشکلات اجرایی و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی کمک کند. الزامات پذیرش محصولات در گمرکات و بازار‌های صادراتی نیز باید بر اساس مقررات رسمی و ضوابط اعلام‌شده برای هر محصول و مقصد صادراتی پیگیری شود.

وی با اشاره به فراهم بودن امکان ثبت اطلاعات از طریق بستر‌های الکترونیکی، گفت: کشاورزان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و درگاه معرفی‌شده به نشانی yekta.maj.ir برای ثبت اطلاعات و پیگیری فرآیند شناسنامه‌دار کردن محصولات خود اقدام کنند.

فرجی آزاد افزود: مقرر شده است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برخورداری از برخی حمایت‌ها و مشوق‌ها، از جمله تسهیلات کم‌بهره، تأمین نهاده‌های کشاورزی و مزایای مرتبط با کشاورزی قراردادی، به ثبت اطلاعات تولید و دریافت شناسنامه و کد QR محصول پیوند داده شود تا کشاورزان ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های هدفمند، برای مشارکت فعال‌تر در این طرح نیز انگیزه بیشتری داشته باشند.