به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان با اشاره به ویژگی‌های برجسته این رویداد ملی گفت: یکی از بخش‌های این همایش بزرگ، اجرای همزمان ۱۶۸ مرشد زورخانه است که این برنامه به یاد و نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب تدارک دیده شده، تا یاد و خاطره شهدای گرا‌نقدر میهن اسلامی بار دیگر در فضای تاریخ‌ساز میدان نقش جهان طنین‌انداز شود.

امیر کرم‌زاده افزود: هزار و ۴۴۸ ورزشکار دانش‌آموز در رشته ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای فردا پنجشنبه هفتم آبان، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در فضایی معنوی و پرشور در میدان تاریخی امام (ره) اصفهان به اجرای برنامه و حرکات هماهنگ خواهند پرداخت.

وی از عزم جدی برای جاودان سازی این رویداد خبر داد و افزود: با توجه به مصوبات نشست‌های ستاد برگزاری این رویدادعظیم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان پس از برگزاری مراسم، اقدامات و روند قانونی را برای ثبت ملی این رویداد فاخر در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به سرانجام می‌رساند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: علاوه بر آیین باشکوه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای دانش‌آموزان، برنامه‌های جانبی از جمله رژه اسب‌های اصیل چوگان نیز در میدان امام (ره) اصفهان برگزار خواهد شد، تا گردشگران و شهروندان اصفهانی جلوه‌های دیگری از تاریخ، تمدن و ورزش‌های کهن این مرز و بوم را نظاره گر باشند.