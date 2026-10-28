به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از تشکیل کمیته ساماندهی مامورین تلقیح مصنوعی دام استان در سال جاری با هدف ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و بهبود ژنتیک دام‌ها خبر داد و گفت: این کمیته نقش محوری در توسعه دامپروری مدرن، کنترل بیماری‌ها و افزایش تولید شیر و گوشت ایفا می‌کند.

حسین نگهدار، از تشکیل دومین کمیته ساماندهی مامورین تلقیح مصنوعی دام استان خبر داد و افزود: این کمیته با هدف بهبود کیفیت و کارایی فرآیند تلقیح مصنوعی، ساماندهی نیروی انسانی، نظارت مستمر و ارتقای مهارت‌های ماموران تلقیح مصنوعی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهداف اصلی این کمیته تاکید کرد: آموزش، صدور گواهینامه و ارتقاء مهارت‌های ماموران تلقیح مصنوعی با تاکید بر اصول بهداشتی، فنی و اخلاقی، پایش مستمر عملکرد آنها و ایجاد بانک اطلاعاتی از ماموران مجاز، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجراست.

نگهدار افزود: بهبود ژنتیکی دام‌ها از طریق استفاده از اسپرم‌های باکیفیت و اصلاح‌شده برای افزایش تولید شیر و گوشت و مقاومت به بیماری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران، ایجاد شبکه‌های مشارکتی با دامداران، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای رصد عملکرد ماموران، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای اقتصادی تلقیح مصنوعی را از دیگر برنامه‌های این کمیته برشمرد و گفت: تقویت نظام‌مند خدمات تلقیح مصنوعی نه تنها به افزایش تولیدات دامی کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی دارد و موفقیت آن مستلزم همکاری بین بخش‌های علمی، اجرایی و جوامع محلی است.

نگهدار در پایان با تاکید بر اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: ساماندهی مامورین تلقیح مصنوعی گامی اساسی در جهت خودکفایی در تولید محصولات دامی، کاهش وابستگی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشاورزی استان و بهبود معیشت دامداران است و بی‌تردید با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و علمی، شاهد جهش تولید در دامپروری مازندران خواهیم بود.