عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر مقامات امنیتی و نظامی پاکستان، ترکیه و عربستان به تهران گفت: کشور‌های اطراف ما به این نتیجه رسیدند که محور در اصل امنیت منطقه ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل کوثری در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: دشمنان فکر نمی‌کردند که صحنه نبرد اینچنین نتیجه‌ای داشته باشد که به معنای واقعی به نفع ایران تمام شده باشد و چندین بار هم این مسئله را بعد از عملیات رمضان یعنی جنگ ۳۹ روزه امتحان کردند و باز هم دیدیم که آنها نتوانستند به آن نتیجه‌ای که می‌خواستند برسند؛ لذا این مسئله دارد برای این کشور‌های اطراف ما و همسایه ما و مخصوصا کشور‌های جنوب حوزه خلیج فارس. بالاخره خیلی دارد سنگین و گران تمام می‌شود و لذا این است که این‌ها اراده آنچنانی از خودشان تا حالا نداشتند. خیال می‌کردند که آمریکا تا ابد برای آنها امنیت برقرار می‌کند و لذا دیدند که نه این خبر‌ها نیست و لذا این چنین شد. در یک مقطعی عربستان با پول‌های بسیار زیاد آمد و پاکستان و ترکیه را هم دعوت کرد و پیمان مکه را به نتیجه رساندند، اما دیدند در عمل این هم هیچ اثری ندارد.

او افزود: زمانی که رزمندگان یمن و انصارالله این حرکات بسیار موفقیت آمیز و پیشروی‌ها را انجام دادند با وجود اینکه عربستان حدود ۱۰ سال این‌ها را محاصره کرده بود، اینجا شد که به این نتیجه رسیدند که محور در اصل امنیت منطقه ایران است و لذا به درخواست پاکستان این مسئله مطرح شد و این سه کشور آمدند و نشست‌هایی را داشتند با دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار رضایی و نهایت این است که انشاءالله باید ما نتایج این جلسات که بحث برقراری امنیت بیشتر در آن مطرح شده را ببینیم. این نشان دهنده آن است که نگاه کشور‌ها به ایران است. تا چند ماه قبل بحث اسلام هراسی، ایران هراسی و این مسائل را مطرح می‌کردند الان خودشان دیگر داوطلب شدند آمدند که بیایند برای خودشان تعیین تکلیف کنند و منطقه را به یک امنیتی برسانند.

نماینده تهران در مجلس گفت: امنیتی که آمریکایی‌ها برای این‌ها ترسیم می‌کردند واقعیتش این بود که فقط می‌خواستند این‌ها را چپاول کنند. آن مثال همیشگی رئیس جمهور قمارباز آمریکا که می‌گفت این‌ها گاو شیرده ما هستند. فقط این‌ها را می‌خواستند آنچنان سرکیسه کنند که همیشه در یک حالت وحشت و در یک حالتی که ایران دشمن شما است بمانند. ولی واقعیت این است که ما نیامدیم برای این که کشورگشایی کنیم. امام عزیز ما و امام شهید ما تمام سیاست هایشان برگرفته از کلام خداوند متعال و ائمه معصومین (ع) است. من در خیلی از این تجمعات عرض می‌کنم به مردم عزیزمان که واقعا باعث افتخار هستند که دقیقا ۲۴۱ شب را الان پشت سر گذاشتیم و در سراسر کشور تجمعات برقرار است. از بینی کسی خون آمده؟ چرا؟ چون بخاطر خدا و بخاطر سرزمین شان و بخاطر اقتدارشان می‌آیند. از آن سو جنایت دشمنان را هم دیدیم که ۳ هزار و ۱۱۷ نفر را شهید کردند.

کوثری گفت: مردم ما هیچ وقت این تفکر شیطانی آمریکا را تحمل نمی‌کنند که می‌خواهد بیاید همه کشور‌ها را زیر سلطه خودش بگیرد و کاری بکند که تمام منافع این ملت‌ها و این مردم برای آنها سرازیر بشود. الان شما نگاه کنید خود عراق، چطور دارند پول نفت شان را می‌برند؟ این‌ها باید بروند التماس کنند یک مبلغی را بگیرند یا مثلا ونزوئلا وبرخی کشور‌های دیگر نیز وضعیتشان به همین صورت است.