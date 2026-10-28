معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از برنامه‌های جدید وزارت نیرو برای احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در کشور خبر داد و افزود: در کنار این فرایند، ایجاد زنجیره ارزش و داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز نیز با قوت بیشتری پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محسن طرزطلب با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه توسعه انرژی‌های نو، جذب سرمایه‌های غیردولتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی را دو بال اصلی تحقق اهداف کلان این حوزه دانست و جزئیات برنامه‌های جدید ساتبا را در سه محور تشریح کرد.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک سرعت می‌گیرد

معاون وزیر رنیرو با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور، از انتشار فراخوان مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی خبر داد و گفت: مدل مالی این طرح‌ها بر اساس ترکیب منابع شامل حداقل ۴۰ درصد آورده سرمایه‌گذار، حداکثر ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و حداقل ۱۰ درصد مشارکت مشترکان برق طراحی شده است.

به گفته او، سرمایه‌گذارانی که سهم بالاتری در تأمین مالی طرح داشته باشند، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند و تأمین تجهیزات، نصب، بهره‌برداری و فروش برق تولیدی (با تضمین بازپرداخت اصل و سود از محل بورس سبز انرژی) بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

حمایت از توسعه خطوط تولید داخلی پنل‌های خورشیدی

طرزطلب در ادامه با اشاره به اجرای «برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی» تصریح کرد: ساتبا به‌منظور ارتقای توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی به خارج از کشور، داخلی سازی تجهیزات و احداث خطوط تولید تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی از مدت هاپیش در دستور کار قرار گرفت و اکنون که بازار ایران دارای جذابیت خوبی برای سرمایه گذاران است، این مهم با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان ساتبا درهمین زمینه از فراخوان شناسایی و حمایت از متقاضیان توانمند برای احداث، توسعه و ارتقای خطوط تولید پنل‌های خورشیدی را منتشر کرده است. در این راستا، مجموعه‌های واجد شرایط فنی و مالی از تسهیلات و حمایت‌های قانونی ساتبا بهره‌مند خواهند شد.

بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی آغاز شد

معاون وزیر نیرو همچنین از آغاز سررسید و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: با پیشرفت پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران موظفند اصل و سود منابع تخصیص‌یافته را مطابق سازوکار‌های تعیین‌شده تسویه نمایند.

او تأکید کرد که پس از پایان دوره بازپرداخت، مالکیت نیروگاه‌های خورشیدی و سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه گذاران منتقل خواهد شد.

طرزطلب یاداور شد: مشارکت صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نخستین نمونه موفق از سرمایه گذاری ملی است که در نهایت علاوه بر احداث نیروگاه‌ها و تاسیسات تولید برق خورشیدی، به توانمندسازی بخش خصوصی و بازگشت منابع هزینه شده از محل صندوق توسعه منجر شده است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این نمونه موفق می‌تواند به سایر حوزه‌های مورد نیاز کشور نیز توسعه یافته و در عین حال منابع صندوق توسعه ملی نیز حفظ شود.