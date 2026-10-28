به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته، ۵۳۸ دستگاه خودرو توقیف ساعتی و ۱۱۸ دستگاه توقیف فیزیکی شد، همچنین ۲۷ خودرو به دلیل آلودگی صوتی توقیف و ۱۹ هزار و ۱۷۸ مورد تخلف رانندگی اعمال قانون شد.

وی تأکید کرد: برخورد با رانندگان متخلف و رفتار‌های پرخطر با جدیت ادامه دارد و حفظ جان شهروندان و ارتقای ایمنی تردد از اولویت‌های پلیس راهور استان است.