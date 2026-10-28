به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در پیامی اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن از تمام افراد حاضر در فرودگاه عدن می‌خواهند با توجه به حضور یک هواپیمای باری نظامی متعلق به دشمن سعودی که حامل سلاح برای کشتار مردم یمن است، به سرعت فرودگاه را تخلیه کنند.

این هشدار درحالی صادر شد که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده است.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور بویژه در محور تعز ادامه دارد.