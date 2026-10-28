برآورد‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد دام سبک کشور در تیرماه سال جاری به ۷۲ میلیون رأس و تعداد گاو و گوساله به ۵.۷ میلیون رأس رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در زمان مرجع (تیرماه)، ۵.۷ میلیون رأس شامل ۱.۷۴ میلیون رأس اصیل، ۲.۵۴ میلیون رأس آمیخته و ۱.۴۴ میلیون رأس بومی برآورد شد.

مقدار تولید شیر گاو در فصل بهار سال جاری ۲.۳ میلیون تن برآورد شد

تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» در زمان مرجع (تیرماه) به ترتیب ۵۴ و ۱۸ میلیون راس برآورد شد.

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