به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه هفدهمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP۱۷)، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه، با رئیس کمیته مذاکرات بین‌الدولی مقابله با آلودگی پلاستیک و دبیر اجرایی دبیرخانه این کمیته در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، بر تعهد و مشارکت سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات و دستیابی به معاهده‌ای مؤثر برای مقابله با آلودگی پلاستیک تأکید شد.

نمایندگان کشورمان با تشریح مواضع ملی ایران، بر ضرورت رعایت حق توسعه کشورها، اصل مسئولیت‌های مشترک، اما متفاوت و توجه به شرایط و ظرفیت‌های ملی تأکید کردند. تأمین منابع مالی کافی و قابل پیش‌بینی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی برای کشور‌های در حال توسعه و پرهیز از تحمیل تعهدات یکسان و غیرواقع‌بینانه از دیگر محور‌های مورد تأکید هیئت ایرانی بود.

جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد که معاهده آتی باید با در نظر گرفتن تفاوت شرایط اقتصادی و زیرساختی کشورها، رویکردی واقع‌بینانه و قابل اجرا داشته باشد و امکان انتخاب راهکار‌های متناسب با اولویت‌ها و شرایط ملی را برای کشور‌ها فراهم کند.