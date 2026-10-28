به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۱ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، رگبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه‌ای از اوایل جمعه شروع و تا اواخر جمعه درکلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی و کاهش دید، لغزندگی در محور‌های مواصلاتی پیش بینی می‌شود.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی و امدادی، بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها، خودداری از سفر‌های غیر ضرور، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.