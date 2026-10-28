مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه ترویج، مددکاران این حوزه را مهم‌ترین پل ارتباطی میان کارشناسان و بدنه کشاورزی دانست که وظیفه انتقال یافته‌های علمی و تجربیات فنی به بهره‌برداران را بر عهده دارند.

گردهمایی مددکاران ترویجی، حلقه اتصال کارشناسان و کشاورزان ارومیه

گردهمایی مددکاران ترویجی، حلقه اتصال کارشناسان و کشاورزان ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه ترویج، مددکاران این حوزه را مهم‌ترین پل ارتباطی میان کارشناسان و بدنه کشاورزی دانست که وظیفه انتقال یافته‌های علمی و تجربیات فنی به بهره‌برداران را بر عهده دارند.

توحید منافی، در گردهمایی مددکاران ترویجی مرکز استان، اظهار داشت: انتقال مؤثر دانش و توصیه‌های علمی به کشاورزان، پیش‌شرط اصلی ارتقای تولید و توسعه پایدار در بخش کشاورزی است. در این مسیر، مددکاران ترویجی با ایفای نقش خود در مراکز یازده‌گانه جهاد کشاورزی، امکان تبدیل یافته‌های آزمایشگاهی و کارشناسی به عملکرد‌های عملیاتی در مزارع و باغات را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارتباطی، افزود: تقویت تعامل مستمر با این نیرو‌های اثرگذار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مراکز جهاد کشاورزی، بستری برای انتقال روان‌تر و کاربردی‌تر توصیه‌های فنی ایجاد می‌کند.

این مسؤل تأکید کرد: ترویج، نه تنها یک فعالیت آموزشی، بلکه ابزاری برای رفع مشکلات میدانی و افزایش بهره‌وری است.

منافی همچنین بر اهمیت شناخت دقیق نیاز‌های کشاورزان تأکید کرد و گفت: ارتباط نزدیک و مستقیم با بهره‌برداران، ما را در شناخت چالش‌های واقعی تولید یاری می‌دهد. موفقیت برنامه‌های اجرایی جهاد کشاورزی تنها زمانی محقق می‌شود که از طریق مددکاران، دانش کارشناسی به‌درستی در عرصه تولید به‌کار گرفته شود.