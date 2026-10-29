به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: کلاهبرداران با تماس تلفنی و وعده اهدای جوایز ارزشمند، اعتماد شهروندان را جلب کرده و آنان را به افشای اطلاعات بانکی و کد‌های تأیید ترغیب می‌کنند.

وی از شهروندان خواست اطلاعات محرمانه بانکی و کد‌های ورود به حساب‌های کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، از واریز وجه به حساب افراد ناشناس خودداری کنند و پیش از هرگونه اقدام، صحت ادعا‌ها را از مراجع رسمی بررسی کنند.