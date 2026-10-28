به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا جلیلی‌مقدم، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی، در آستانه روز ملی انار اعلام کرد: سطح زیر کشت انار در سال گذشته حدود ۱۰۲ هزار هکتار بوده که از این سطح نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

او با اشاره به آمار صادرات این محصول افزود: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰ هزار تن انار با ارزشی معادل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به خارج از کشور صادر شد.

جلیلی‌مقدم تصریح کرد: کشت انار به‌صورت باغ‌های تجاری در تمامی استان‌های کشور به جز همدان انجام می‌شود و استان‌های فارس، یزد، مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، قم و لرستان به عنوان تولیدکنندگان برتر انار در کشور شناخته می‌شوند. ایران همچنین جایگاه سومین تولیدکننده انار در جهان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی درباره برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه گفت: در راستای بهبود کمی و کیفی محصول و ارتقای بهره‌وری، اصلاح و نوسازی باغ‌های انار در دستور کار قرار دارد و بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اصلاح و نوسازی ۳۴ هزار و ۱۵ هکتار باغ پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به تحقق برنامه‌های سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ برنامه نوسازی باغ‌های انار در سطح ۶ هزار و ۳۸۶ هکتار در نظر گرفته شده بود که این برنامه به‌طور کامل و بیش از ۱۰۰ درصد محقق شد.

جلیلی‌مقدم حمایت و برنامه‌ریزی برای اصلاح ارقام مقاوم به خشکی و ارقام نرم‌هسته و همچنین احداث باغ‌های جدید و مکانیزه را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و تقویت این میوه ارزشمند برشمرد.