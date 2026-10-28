به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: فیلم‌اولی‌ها، فیلم‌سازان حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای استان می‌توانند می توانند به نشانی پورتال تولید انجمن سینمای جوانان ایران به آدرس production.iycs.ir مراجعه کنند

فرجی افزود: فرصت ثبت فیلم‌نامه در پرتال تولید انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شهرکرد در راستای حمایت از ایده‌های خلاقانه و گسترش فرصت تولید برای فیلم‌سازان با اعلام فراخوان، آغاز شده است.