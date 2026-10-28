به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، با پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گزارش عملکرد شبکه تعاون روستایی استان در حوزه خرید محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها ارائه و ظرفیت‌ها و برنامه‌های این مجموعه تشریح شد.

در این دیدار، سجاد حسامی گزارشی از عملکرد شبکه تعاون روستایی استان و اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از کشاورزان، تقویت تشکل‌های روستایی و توسعه خدمات‌رسانی به جامعه تولیدکنندگان ارائه کرد.

حسامی با تشریح عملکرد استان در حوزه خرید تضمینی گندم، از ثبت رکورد خرید بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم در مراکز شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی در سال جاری خبر داد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۸ هزار تن افزایش داشته است. ارزش این میزان خرید بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین ۳۹۰۰ تن گندم بذری با هدف تأمین بذر مورد نیاز کشت سال آینده خریداری شده است. این عملیات از طریق ۴۴ مرکز خرید شبکه تعاون روستایی استان انجام شد.

حسامی تصریح کرد: پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان و خرید توافقی بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی تا پایان شهریورماه بود که در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه‌های مالی کشاورزان انجام شده است.

در این دیدار همچنین فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی در زمینه توسعه روستابازارها، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی، تقویت زنجیره عرضه محصولات و افزایش نقش تعاونی‌ها در تنظیم بازار مورد توجه قرار گرفت.