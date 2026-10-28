به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی درباره زمان انتخابات فدراسیون بسکتبال اظهاز کرد: قرار بود این مسئله توسط هیئت رئیسه فدراسیون مشخص شود. فدراسیون‌های بسکتبال و تیروکمان نهایتاً تا ۹۰ روز آینده برگزار می‌شوند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مورد بسته شدن در‌های فدراسیون ورزش دانشگاهی و مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر ابطال انتخابات تصریح کرد: حکمی در این باره صادر شده بود، اما باید اشاره کنم که رئیس مجمع این فدراسیون، وزیر علوم است و مسئولیت با وزارت علوم است. دوستان وزارت علوم می‌توانند پاسخ بدهند و ما نظارت لازم را انجام می‌دهیم تا انتخابات این فدراسیون به سرانجام برسد.

اسبقیان درباره بررسی عملکرد کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: سه جلسه تخصصی بعد از ناگویا با حضور وزیر و دوستان در کمیته ملی المپیک و در بخش نظارت و ارزیابی و دفتر برنامه‌ریزی برگزار کردیم و ان‌شاءالله نتیجه آن اعلام می‌شود. برخی فدراسیو‌ن‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ برخی در حد انتظار بودند و برخی هم توقع ما درباره آنها حاصل نشد. باید نقاط ضعف و قوت بررسی شود و آسیب‌شناسی صورت بگیرد تا فدراسیون‌هایی که عملکرد ضعیفی داشتند، در دوره بعدی بتوانند به اهدافی که مد نظر است، برسند.

وی در پایان عنوان کرد: فدراسیون تیراندازی برای ما بسیار مهم است و مورد تأکید قرار دارد. تلاش می‌کنیم تا کمک کنیم این فدراسیون به روز‌های خوب خودش بازگردد.