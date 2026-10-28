نگاهی به خبر‌های ورزشی استان فارس، امروز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵

نگاهی به خبر‌های ورزشی استان فارس، امروز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از قهرمانی استان فارس در المپیاد روستاییان و عشایر کشور تا لغو دیدار تیم فجر شهید سپاسی شیراز با تیم تراکتور تبریز را در بسته خبری امروز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ بخوانید.

قهرمانی استان فارس در المپیاد روستاییان و عشایر کشور

استان فارس با ۶ نشان طلا، ۲ نشان نقره و یک برنز، عنوان قهرمانی المپیاد روستاییان و عشایر کشور را در پایان رقابت‌های المپیاد پرچم به دست آورد.

در پایان المپیاد روستاییان و عشایر کشور پس از استان فارس، استان بوشهر رتبه دوم و استان‌های تهران و مرکزی به‌طور مشترک رتبه سوم این رقابت‌ها را کسب کردند

مرحله ملی سومین دوره المپیاد ورزشی جام پرچم با برگزاری مسابقات دوومیدانی، مینی‌فوتبال، والیبال، چوب‌کشی و هفت‌سنگ مهارتی به میزبانی استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، اصفهان و یزد برگزار شد

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بازی تیم فجر شهید سپاسی شیراز با تیم تراکتور تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که قرار بود فردا در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود به دلیل حضور تیم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا لغو و به زمان دیگری موکول شد.

زردپوشان شیرازی هم اکنون با ۱۴ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند.

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فرشته اقتداری ملی‌پوش اسکواش فارس برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا امروز عازم پاکستان شد.

این مسابقات از ۱۲ تا ۱۶ آبان به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد و نمایندگان کشورمان در بخش‌های تیمی مردان و بانوان به مصاف حریفان آسیایی خود می‌روند.

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تیم نجات غریق استان فارس در سی‌وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی یزد، با کسب ۴ مدال طلا عنوان سوم تیمی را به دست آورد.

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همایش پیاده‌روی خانوادگی گرامی‌داشت هفته تربیت بدنی و ورزش با شرکت بیش از ۶۰۰ نفر به مسافت سه کیلومتر از گلزار شهدای شهر اسیر تا گلزار شهدای روستای شلدان شهرستان مهر برگزار شد

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در المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای شهرستان جویم هنرجویان در رشته‌های مختلف ورزشی با هم رقابت کردند

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مسابقات سوارکاری استقامت استان به میزبانی شهرستان گراش برگزار شد

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هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، از ۲۰ ورزشکار مدال‌آور شهرستان پاسارگاد تجلیل شد.

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در مراسمی در شهرستان جهرم از پیشکسوتان ورزش این شهرستان قدردانی شد.