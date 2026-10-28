نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و فناوری‌های معدنی ایران (کانمین ۲۰۲۶) از ۶ تا ۹ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و میزبان پنل‌های تخصصی در حوزه تأمین مالی، دیپلماسی معدنی، ژئوپلیتیک معدن، حقوق مالکیت و نقش بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن این رویداد را بستری برای تبادل تجربیات میان فعالان داخلی و خارجی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن عنوان کرد و افزود: بررسی راهکارهای عملی و رفع موانع پیش روی دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده یکی از محورهای اصلی نمایشگاه امسال است .

او تاکید کرد: برای صیانت از دستاوردهای موجود و جلوگیری از آسیب به فعالیت‌های معدنی، باید راهکارهایی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شود و از ظرفیت‌های معدنی در جهت تقویت تولید، توسعه فرآوری و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای به‌درستی استفاده کرد.

بهرامن با اشاره به رویکردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: برای توسعه همکاری‌ها، بازارهایی همچون اوراسیا و کشورهای آسیایی را مد نظر داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در قالب نشست‌های علمی و اقتصادی، ظرفیت‌های کشور را به بازارهای هدف معرفی کنیم .

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: بخش معدن کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و عبور از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیم‌های واقع‌بینانه، حفظ ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این بخش است.

بهرامن ادامه داد: به منظور کاهش فشار به معادن، پیشنهاد محاسبه حقوق دولتی بر اساس برداشت و استخراج واقعی معادن در نیمه دوم سال را به شورای عالی معادن داده ایم.

بهرامن با اشاره به ابعاد بین‌المللی ایران کانماین ۲۰۲۵ گفت: در این دوره نمایندگان ۳۶ کشور حضور خواهند داشت و مشارکت سفرا و فعالان اقتصادی خارجی می‌تواند به تقویت ارتباطات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های معدنی کمک کند.

لازم به ذکر است؛ بیستمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانماین) با سفرای کشورهای عربستان، تاجیکستان، قزاقستان، اندونزی، نماینده سفارت روسیه، اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان و متخصصان این حوزه آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با حضور ۱۲۸ شرکت داخلی و خارجی از 6 تا9 آبان به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ۶ آبان پنل‌های «تأمین مالی، بانک، سرمایه و معدن» و «بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در معادن و صنایع معدنی» برگزار می‌شود. این نشست‌ها به بررسی راهکارهای تأمین سرمایه مورد نیاز از مرحله اکتشاف تا تجهیز و تولید و نقش نظام بانکی در توسعه فعالیت‌های معدنی اختصاص دارد.

۷ آبان نیز پنل‌های «دیپلماسی معدنی و ژئوپلیتیک معدن» و «معدن در خدمت دیپلماسی اقتصادی ایران» برگزار خواهد شد. توسعه دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری‌های فناورانه از محورهای این نشست‌هاست.

همچنین در ۸ آبان، موضوعات «مالکیت، قیمت‌گذاری و بخش خصوصی» و «معدن؛ از مالکیت تا بازار» بررسی می‌شود. امنیت حقوق مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری و سازوکارهای قیمت‌گذاری محصولات معدنی از محورهای این پنل‌ها اعلام شده است.

از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه، برگزاری سومین مسابقه بین‌المللی ماین‌کاپ در حوزه معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته است. این مسابقه با هدف معرفی ایده‌ها و راهکارهای نوآورانه در زمینه بهبود عملیات معدنی، ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری و تقویت تاب‌آوری برگزار می‌شود.