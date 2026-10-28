به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به تعیین تکلیف ۸ پلاک و تثبیت بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات استان، اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی یکی از اقدامات مهم و زیربنایی در ساماندهی وضعیت مالکیت است که با تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت‌ها، نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از بروز منازعات در آینده دارد.

وی در ادامه افزود: کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری، با حضور اعضای کمیسیون و در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فعالیت کرد.

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سلطانی کاظمی با ارائه جزئیات اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این راستا، هشت پلاک از شهرستان‌های اندیکا، بهبهان، دزفول، رامشیر، رامهرمز، شوش، کارون و مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۹ هزار و ۵۲۷ هکتار از اراضی ملی و ۱۲ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی غیرملی تثبیت و تعیین تکلیف شد.

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وی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی و تثبیت مالکیت‌ها، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی، یکی از پیش‌نیاز‌های مهم برای تثبیت حقوق بهره‌برداران و فراهم شدن زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان افزود: تسریع در این روند، زمینه شفافیت حقوقی و تسهیل ساماندهی نظام بهره‌برداری از اراضی را فراهم می‌کند.