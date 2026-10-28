شبکه بانکی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه بانکی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد افزایش داشته است یک هزار و ۶۹۰ همت از این تسهیلات به اضافه ۵۹.۱ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۱ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۷۲۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۶۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۷.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۵۳۲۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۵ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۷۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۷۳۶۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۲۳۴۲۶.۱ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۴ درصد آن (مبلغ ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۶۹۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۹۱.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۳۲۸۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۵ درصد در جدول‏-۱، به ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.