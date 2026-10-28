به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله رسول فلاحتی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و جمعی از مدیران و مسئولان مدارس سمای استان، با قدردانی از تلاش‌های جامعه دانشگاهی و فرهنگیان در مسیر ارتقای علمی و تربیتی دانش‌آموزان و دانشجویان، جایگاه علم، تعلیم و تربیت را در هندسه معارف دینی بی‌بدیل دانست و گفت: کسی که سر در گرو دانش، تربیت و هدایت نسل آینده دارد، با هیچ جایگاه و منصبی قابل مقایسه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ارکان بنیادین رشد و تکامل فردی و اجتماعی بشر، چهار شاخصه کلیدی را رمز بالندگی نسل جوان برشمرد و گفت: نخستین و مهم‌ترین مؤلفه ارتقای حیات انسان، ایمان به مبدأ الهی و توحید است؛ انسانی که از گوهر ایمان بی‌بهره باشد، دچار پوچی می‌شود، امروز قدرت‌های استکباری به این نتیجه رسیده‌اند که خداباوری و بیداری ملت‌ها منافع نامشروع آنان را نابود می‌سازد و از آنجا که انقلاب اسلامی پرچمدار احیای دین‌داری در جهان معاصر است، تمام ظرفیت خود را برای هجمه به باور‌ها و حیازدایی به میدان آورده‌اند.

وی دومین مؤلفه اثرگذار را نشاط روحی و درونی خواند و با تأکید بر اینکه خمودگی و تنبلی آفت ایمان و کارآمدی است، افزود: جامعه بی‌نشاط نمی‌تواند به سوی تعالی گام بردارد. یک معلم، استاد و مدیر تنها زمانی می‌تواند زیرمجموعه خود را به درستی پرورش دهد و هدایت کند که خود از نشاط معنوی، فردی و اجتماعی سرشار باشد؛ چراکه روان پاک و سرزنده، بسترساز موفقیت و پویایی در تمام ارکان زندگی است.

امام‌جمعه رشت از ایده‌پردازی و نوآوری به عنوان سومین ستون پیشرفت یاد کرد و یادآور شد: انسانی که ایده و افق روشن نداشته باشد، روزمرگی او را متوقف خواهد کرد، زیرا امروز جهان در تسخیر ایده‌پردازان است؛ تحولات خیره‌کننده‌ای نظیر هوش مصنوعی نشان می‌دهد که نباید از فناوری‌های نوین عقب ماند، بلکه باید با ذهنی پویا و صاحب ایده، از این ظرفیت‌های عظیم برای توسعه دانش و مدیریت ساحات گوناگون زیست بهره جست.

آیت‌الله فلاحتی چهارمین رکن را قوت اراده دانست و خاطرنشان کرد: ضعف اراده عامل بسیاری از لغزش‌ها و چالش‌های خانوادگی و اجتماعی است و انسان بااراده، اهل مناعت طبع است و در برابر وسوسه‌ها استقامت می‌ورزد؛ در دانشگاه‌ها و مدارس باید شخصیت دانشجویان و دانش‌آموزان بر پایه عزم و اراده پولادین ساخته شود.

وی با واکاوی علل پدیده فرار مغز‌ها و مهاجرت برخی نخبگان، به نتایج پژوهش‌های علمی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد انگیزه‌های فرار مغز‌ها عمدتاً در سه سراب شهرت، ثروت و شهوت خلاصه می‌شود، دانشمندان و چهره‌های تمدن‌ساز تاریخ هرگز اسیر زر و ثروت‌طلبی نبودند، مفاخر علمی ما در ریاضیات، فلسفه، نجوم و فیزیک سرآمدان جهان بوده‌اند و نسل جوان ما باید با بازیابی خودباوری و هویت ملی، بداند که خدمت به میهن بزرگ‌ترین افتخار است؛ هرچند نظام اسلامی نیز وظیفه دارد شأن و رفاه نخبگان را تأمین نماید.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان بر رسالت سنگین مربیان در انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی تأکید کرد و افزود: باور‌های دینی با بخشنامه، برخورد تند و عصبانیت تزریق نمی‌شود؛ با نسل نوجوان و جوان باید با زبان محبت، پیوند روحی و گفت‌وگوی صادقانه ارتباط گرفت. آموزش نباید تنها به فیزیک، شیمی، ریاضی و فرمول‌ها محدود شود، بلکه تربیت اخلاقی و تقویت باور‌های توحیدی اصل اساسی است.

وی در پایان با هشدار نسبت به خط تخریب و رخنه دشمن در بدنه آموزشی و تحقیقاتی کشور، تصریح کرد: یکی از نقشه‌های شوم دشمنان، رخوت‌آلود کردن و تعطیلی مراکز علمی، آزمایشگاهی و دانشگاهی است؛ چراکه رشد و بیداری علمی، استکبار را زمین‌گیر می‌کند. آموزش حضوری، ارتباط چهره‌به‌چهره معلم با دانش‌آموز و استاد با دانشجو نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری شخصیت دارد و مراکز آموزشی باید پرچمدار تربیت نسلی باایمان، بااراده و سرشار از نبوغ باشند.