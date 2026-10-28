به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صبح روز چهارشنبه ششم آبان ماه با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از زحمات علی زاهد تقدیر به عمل آمد و علیرضا هاتفی به عنوان دادستان جدید شهرستان بوکان معرفی شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در آئین تکریم و معارفه دادستان شهرستان بوکان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت:شهدای عزیز با نثار خون پاک خود امنیت را در کشور و خصوصا در این خطه از استان تضمین کردند که از خداوند غفران الهی را برای این شهدای عزیزمان مسئلت داریم.

علی نژاد افزود: رمز بقا و رمز پیروزی ملت ایران ایمان است و ایمان در کنار تقوی و وحدت موجب شکست دشمن است، دشمنی که وحدت را مورد هجمه قرار داده که ما را به جان هم بیاندازد ولی همدلی و انسجام مردم و مسولین آنچنان دشمن را ناکام گذاشته که دنیا مبهوت مانده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به امنیت موجود در استان گفت:خط قرمز دستگاه قضایی استان امنیت مردم است و با کسانی که این امنیت را به مخاطره می‌اندازند با قاطعیت برخورد می‌کند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: رئیس دادگستری و دادستان بوکان برای حل مشکلات مردم در میدان هستند و از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت بهره می‌برند.

علی نژاد در ادامه با اشاره به جایگاه سند تحول قو قضائیه گفت:دستگاه قضایی استان چندین سال است که بر با توجه به سند تحول قضایی برنامه عملیاتی تدوین کرده و بر مدار آن حرکت می‌کند و امسال هم همه واحد‌های قضایی استان بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند.

این مقام قضایی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند یکی از امور مهم و مورد تاکید سند تحول قضایی است که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، دقت و صحت در رسیدگی‌ها در استان هم با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌شود عدالت الکترونیک در کلیه بدنه دادگستری استان به کار گرفته شود و این عدالت با فن آوری‌های نوین قوه قضائیه محقق می‌شود.

علی نژاد با تاکید بر کاهش اطاله دادرسی گفت:رسیدگی‌ها باید با سرعت بالا و دقت لازم انجام شود و برای حصول این مهم باید ضمن تقویت نظارت‌های مدیریتی از فن‌آوری‌های نوین به درستی نهایت بهره را برد چرا که این نوآوری‌های الکترونیکی برای تسهیل امور مردم هست.

وی با پرداختن به مسئولیت سنگین دادستان گفت: لازم است دادستان وظایف محوله قانونی خود را با جدیت و به صورت میدانی دنبال کند از آن جمله پیشگیری از وقوع جرم است که علل و عوامل مختلف هم در ارتکاب جرم دخیل هستند که به این جهت لازم همه نهاد‌ها و ارگان‌ها برای این امر مهم همکاری لازم را داشته باشند.



مردم داری و گشاده رویی با مراجعان، صیانت از حقوق عامه و بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، توجه به امور زندان‌ها و نظارت و آموزش ضابطان از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان به دادستان جدید بوکان در این مراسم بود.

در ادامه مراسم رئیس دادگستری، امام جمعه و فرماندار بوکان هم به ایراد سخن پرداختند.