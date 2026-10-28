طرح اصلاح نقاط خاموش شهرستان عجب‌شیر در سطح شهر و روستا‌ها با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان به اجرا درآمد و ۴۶۵ نقطه خاموش روشن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرید عظیمی مدیر برق شهرستان عجب‌شیر گفت: در این طرح، چراغ‌های پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف و پربازده تعویض شدند. این عملیات با حضور گروههایی از شهرستان‌های مراغه، ملکان، بناب و عجب‌شیر انجام شد.

وی ادامه داد: فهرست نقاط خاموش بر اساس اطلاعات اداره برق، مراجعات مردمی و همچنین گزارش‌های رسانه‌ها جمع‌بندی و شناسایی شده بود. این اقدام با هدف افزایش ایمنی معابر، کاهش مصرف انرژی و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان در سطح شهر و روستا‌های شهرستان صورت گرفته است.