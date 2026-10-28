به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر گفت: در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و همچنین ماده ۳ قانون پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ نسبت به تخریب ۳ مورد اجرای حکم قطعی و ۹۸ فقره از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خیابان زارع از توابع بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، مشتمل بر سالن، سوله، بنا، تفکیک و قطعه بندی دیوارکشی اقدام که از ماحصل آن ۴/۶ هکتار از اراضی آزادسازی شد.

فائق فتحی افزود: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها ممنوع میباشد.

فتحی گفت: با هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها درقالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییرکاربری محسوب شود برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

فتحی افزود: که سامانه ۱۳۱ آماده دریافت شبانه روزی گزارش‌های مردمی برای حفاظت کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد.