معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت نزدیک‌کردن نسل جدید به قرآن کریم و گسترش محافل قرآنی در مدارس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت برای توسعه فعالیت‌های قرآنی، بر ضرورت استفاده از تجربه‌های موفق گذشته و طراحی برنامه‌های جذاب برای تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه قرآن در سیره رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: یکی از ابعاد برجسته شخصیت ایشان، توجه ویژه به قرآن کریم و تلاش برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه بود؛ رویکردی که می‌تواند برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی در نظام تعلیم و تربیت الهام‌بخش باشد.

تلاوت زیبا و اثرگذار؛ زمینه‌ساز تقویت انس با قرآن

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به فعالیت‌های قرآنی رهبر شهید انقلاب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ایشان در کنار فعالیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی، به تکثیر و توزیع نوار‌های تلاوت قرآن کریم، به‌ویژه تلاوت‌های استاد مصطفی اسماعیل، توجه داشتند و تلاش می‌کردند این تلاوت‌ها در دسترس جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

حسین‌زاده ملکی افزود: توجه به تناسب تلاوت با معنا و محتوای آیات، از ویژگی‌هایی بود که در انتخاب این تلاوت‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. این رویکرد نشان می‌داد که شنیدن تلاوت زیبا و اثرگذار می‌تواند زمینه علاقه‌مندی بیشتر مخاطبان به قرآن کریم را فراهم کند.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ تلاوت قرآن در کشور به شکل‌گیری جریان‌های گسترده قرآنی کمک کرد، ادامه داد: توجه به تلاوت‌های زیبا و برگزاری محافل قرآنی، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تقویت گرایش نوجوانان و جوانان به قرآن و ایجاد انگیزه برای یادگیری آن منجر شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: یکی از پیشران‌های مهم در توسعه آموزش عمومی قرآن، ایجاد شوق و انگیزه در میان نوجوانان و جوانان است و تلاوت‌های زیبا و مبتنی بر فهم معنا می‌توانند در تحقق این هدف نقش موثری داشته باشند.

ضرورت گسترش محافل قرآنی در مدارس

وی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان قاری قرآن اظهار کرد: در مدارس، دانش‌آموزان مستعد و توانمندی در حوزه تلاوت قرآن حضور دارند که می‌توان با فراهم کردن فرصت مناسب برای ارائه توانایی‌های آنان، زمینه آشنایی سایر دانش‌آموزان با تلاوت‌های جذاب و تقویت علاقه به قرآن را فراهم کرد.

حسین‌زاده ملکی افزود: همان‌طور که محافل و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی می‌توانند زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند، برگزاری محافل تلاوت قرآن در مدارس نیز این ظرفیت را دارد که به یکی از برنامه‌های اثرگذار در فعالیت‌های پرورشی تبدیل شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان با شنیدن تلاوت‌های زیبا و آشنایی با قاریان توانمند، می‌توانند به یادگیری قرآن علاقه‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای حضور در کلاس‌ها و فعالیت‌های قرآنی پیدا کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر ضرورت توجه به این ظرفیت در برنامه‌های مدارس گفت: لازم است زمینه برگزاری محافل قرآنی با مشارکت دانش‌آموزان فراهم شود تا تلاوت قرآن به تجربه‌ای جذاب و اثرگذار در محیط مدرسه تبدیل شود.

تسهیل ارتباط نسل جدید با قرآن کریم

حسین‌زاده ملکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای متناسب‌سازی شیوه نگارش و عرضه قرآن کریم با نیاز‌های مخاطبان اظهار کرد: توجه به ویژگی‌های نسل جدید و تسهیل ارتباط کودکان و نوجوانان با قرآن، از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌ریزی‌های قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از شیوه‌های مناسب نگارش، صفحه‌آرایی و چاپ قرآن می‌تواند به تسهیل قرائت و ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با این کتاب آسمانی کمک کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت پیوند میان خواندن، فهمیدن و عمل کردن به قرآن خاطرنشان کرد: هدف از توسعه فعالیت‌های قرآنی، تنها آشنایی با الفاظ و مهارت قرائت نیست، بلکه باید زمینه فهم معارف قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های آن در زندگی نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: هرچه مسیر ارتباط دانش‌آموزان با قرآن روشن‌تر و متناسب‌تر با نیاز‌های آنان طراحی شود، امکان تقویت انس و استمرار ارتباط آنان با قرآن کریم بیشتر خواهد شد.

نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌های قرآنی

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت مشارکت فعال دانش‌آموزان در طراحی و اجرای فعالیت‌های قرآنی تاکید کرد و گفت: تحقق برنامه‌های اثرگذار در حوزه آموزش عمومی قرآن، مستلزم آن است که دانش‌آموزان در اجرای محافل، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های تلاوت قرآن نقش فعال داشته باشند.

وی افزود: تشکل‌های دانش‌آموزی و مجموعه‌های فعال در مدارس از ظرفیت مناسبی برای سازمان‌دهی مشارکت دانش‌آموزان برخوردارند و می‌توانند در فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی آنان در برنامه‌های قرآنی موثر باشند.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: لازم است به دانش‌آموزان اعتماد کنیم و فرصت کافی برای بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های آنان در فعالیت‌های قرآنی فراهم آوریم. مشارکت دانش‌آموزان در این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت احساس مسئولیت، افزایش انگیزه و گسترش فرهنگ قرآنی در مدرسه کمک کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه فعالیت‌های قرآنی در دوره مدیریت فعلی آموزش‌وپرورش، افزود: با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش، دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن و تشکل‌های دانش‌آموزی، می‌توان زمینه تحولات موثر در حوزه انس با قرآن و آموزش عمومی قرآن را فراهم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه آموزش عمومی قرآن، بر ضرورت استمرار همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان برای گسترش فرهنگ قرآنی تاکید کرد.