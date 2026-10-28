بر اثر برخورد دو قطار سریع السیر در اسپانیا، دست کم ۵۰ نفر کشته شدند.

دست کم ۵۰ کشته، بر اثر برخورد دو قطار در اسپانیا

دست کم ۵۰ کشته، بر اثر برخورد دو قطار در اسپانیا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش بخش تصویری خبرگزاری فرانسه، در پی برخورد دو قطار سریع‌السیر در استان تولدوی اسپانیا، دستکم ۵۰ نفر جان باختند.

برخورد دو قطار سریع السیر در استان تولدوی اسپانیا سبب شد دستکم ۵۰ نفر جان باخته و ده‌ها نفر زخمی شوند. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه شمار قربانیان ممکن است با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

این حادثه در حالی رخ داد که ۹ ماه پیش نیز برخورد قطار‌های سریع‌السیر متعلق به همین شرکت‌ها در همین مسیر، در نزدیکی آداموس در استان کوردوبا، به کشته شدن ۴۶ نفر منجر شده بود. آن سانحه بحث‌هایی درباره میزان سرمایه‌گذاری در نگهداری خطوط ریلی اسپانیا در سال‌های اخیر برانگیخته است.