معاون تشخیص، دارو و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی اعلام کرد؛ علاوه بر خودکفایی ۹۷ درصدی در تامین واکسن و دارو‌های مورد نیاز صنایع دام و طیور داخلی، بخشی از تولیدات دارویی به کشور‌های دیگر صادر می‌شود.

ایران؛ صادرکننده واکسن و دارو‌های دام و طیور

ایران؛ صادرکننده واکسن و دارو‌های دام و طیور



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، امیر آزاد در گفت‌و‌گو با رسانه ملی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۰ کارخانه تولیدکننده دارو و واکسن در کشور فعال است که دستکم ۹۷ درصد از اقلام مورد نیاز صنایع دام و طیور داخل کشور را تامین می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این کارخانه ها، ۶۸۷ واحد تولیدکننده مکمل و افزودنی خوراک دام نیز در این عرصه فعالیت می‌کنند که بخشی از محصولات هر دو گروه تولیدکننده به خارج از کشور صادر می‌شود.

معاون تشخیص، دارو و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور همچنین با اشاره به وضعیت تولید واکسن‌های دامی تصریح کرد: در حوزه واکسن‌های دامی نیز به لطف تلاش فعالان این عرصه به حد خودکفایی رسیده‌ایم؛ البته در برخی حوزه‌ها تولید واکسن ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های آن نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربه نیروی انسانی متخصص است.

وی معیار اصلی استمرار این خودکفایی را کیفیت محصول، دست‌یابی به فناوری‌های روز و رقابت‌پذیری دانست و افزود: با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های موجود نظیر نوسانات نرخ ارز، مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و حمل‌ونقل بین‌المللی، خوشبختانه فعالان حوزه واکسن و داروی دامپزشکی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی نگذاشته‌اند اختلال جدی در تأمین نیاز‌های کشور رخ دهد و تا این لحظه بحرانی در این خصوص نداشته‌ایم.

آزاد در پایان خاطرنشان کرد که با وجود تمامی این چالش‌ها، میزان صادرات در این عرصه طی سال جاری به ۳۸ میلیون یورو رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت دامپزشکی کشور در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.