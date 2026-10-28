مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از ثبت ۵۸ حادثه در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان در مهرماه امسال و امدادرسانی به ۱۳۶ حادثه‌دیده و انتقال ۳۷ مصدوم به مراکز درمانی خبر داد.

امدادرسانی هلال احمر خوزستان به ۱۳۶ حادثه‌دیده و انتقال ۳۷ مصدوم به مراکز درمانی

امدادرسانی هلال احمر خوزستان به ۱۳۶ حادثه‌دیده و انتقال ۳۷ مصدوم به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی در تشریح گزارش عملکرد عملیات امدادی مهرماه اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۵۸ حادثه در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان (EOC) به ثبت رسید که در جریان آن‌ها، ۱۳۶ نفر دچار حادثه شدند و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۸۲ نفر مصدوم شدند که ۳۷ نفر از آنان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند؛ همچنین در جریان این حوادث، ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

عبودی مزرعی ادامه داد: حوادث ترافیکی با ۳۳ مورد، بیشترین سهم را در میان انواع حوادث ثبت‌شده به خود اختصاص دادند؛ در این حوادث، ۱۰۶ نفر دچار حادثه شده که ۶۲ نفر مصدوم شدند، ۲۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۵ نفر جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان با اشاره به سایر حوادث ثبت‌شده در این بازه زمانی گفت: ۱۰ مورد فوریت پزشکی نیز در استان به ثبت رسید که در جریان آن‌ها، ۱۰ نفر دچار حادثه شدند؛ ۷ نفر مصدوم شدند، ۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در حوزه حوادث کوهستان نیز ۲۹ مورد حادثه گزارش شد که در جریان آن‌ها، ۹۱ نفر دچار حادثه شدند. از این تعداد، ۵۹ نفر مصدوم شدند، ۲۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و سه نفر جان باختند.

عبودی مزرعی ادامه داد: در حوادث محیط‌های آبی نیز دو مورد حادثه با هفت حادثه‌دیده ثبت شد که در جریان آن‌ها، شش نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد. همچنین در یک مورد حادثه ناشی از حمله حیوان، یک نفر مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

وی با اشاره به سایر حوادث ثبت‌شده در این بازه زمانی اظهار کرد: در جریان این حوادث نیز تعدادی از افراد دچار حادثه شدند که تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر متناسب با نوع حادثه، اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در ادامه به توان عملیاتی و لجستیکی این جمعیت اشاره کرد و گفت: برای پوشش حوادث مهرماه، ۶۵ تیم عملیاتی متشکل از ۲۲۳ نیروی امداد و نجات به‌کارگیری شدند. این عملیات‌ها با استفاده از ۴۴ دستگاه آمبولانس، ۱۳ دستگاه خودروی نجات و ۸ دستگاه خودروی پشتیبانی انجام شد.

عبودی مزرعی در پایان تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خوزستان متناسب با نوع حوادث و نیاز حادثه‌دیدگان، در صحنه‌های حادثه حضور یافته و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.