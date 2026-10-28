مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از جوجه‌ریزی یک میلیون و ۲۴ هزار و ۹۳۰ قطعه جوجه گوشتی و صدور ۴۱ مجوز جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری این شهرستان طی مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، با اشاره به فعالیت واحد‌های پرورش طیور و اهمیت استمرار تولید در این بخش اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، یک میلیون و ۲۴ هزار و ۹۳۰ قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری شهرستان قائم‌شهر انجام شد که نشان‌دهنده فعالیت مستمر این واحد‌ها در چرخه تولید گوشت مرغ است.

معصومه صفری اوریمی، افزود: در همین مدت، ۴۱ مجوز جوجه‌ریزی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (سماسط) صادر شد. صدور این مجوز‌ها با هدف ساماندهی فرآیند جوجه‌ریزی، ثبت و مدیریت اطلاعات واحد‌های مرغداری و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های این بخش صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر نقش صنعت پرورش طیور در تأمین امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: تولید گوشت مرغ به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین پروتئین مورد نیاز خانوارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و استمرار فعالیت واحد‌های مرغداری می‌تواند در تأمین نیاز بازار، حفظ روند تولید و کاهش اختلال در زنجیره عرضه این محصول نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه جوجه‌ریزی، توجه به ظرفیت واحد‌های پرورشی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به فعالیت مرغداری‌ها، از جمله عوامل مهم در ایجاد هماهنگی میان مراحل مختلف تولید و عرضه گوشت مرغ به شمار می‌رود.

وی همچنین بر ضرورت توجه بهره‌برداران به اصول فنی و بهداشتی در واحد‌های پرورش طیور تأکید کرد و گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، مدیریت صحیح دوره پرورش و مراقبت از سلامت گله‌ها، در افزایش بهره‌وری، کاهش تلفات و بهبود عملکرد واحد‌های مرغداری اهمیت دارد.

صفری اوریمی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با پیگیری امور مرتبط با تولید و ساماندهی فعالیت واحد‌های پرورش طیور، در راستای حمایت از بهره‌برداران، تقویت تولید پایدار مرغ گوشتی و کمک به تأمین مستمر نیاز مصرف‌کنندگان تلاش می‌کند.