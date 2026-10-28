به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: به منظور ایجاد نشاط اجتماعی در همه مناطق استان برنامه‌ها را در نقاط مختلف برگزار می‌کنیم که رونمایی پوستر هفته کتاب و کتابخوانی به احترام پرفسور توفیق موسیوند در ورکانه برگزار شد.

جوادی از دیگر برنامه‌های این هفته به رونمایی از کتاب‌های تازه تالیف استان، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و مسابقات کتابخوانی اشاره کرد.

همچنین کتابخانه اسناد ملی غرب کشور، ۲۰۰ جلد کتاب به کتابخانه عمومی روستای ورکانه که در مدرسه واقع شده و مزین به نام پروفسور موسیوند است اهدا کرد.

مدیرکل اسناد ملی غرب کشور گفت: این کتاب‌ها شامل کتاب‌های مرجع و همچنین کتاب‌های داستان برای دانش آموزان است.

عاطفه زارعی افزود: هر کتابخانه می‌تواند نیاز‌های خود به منابع اطلاعاتی مانند کتاب، مجله، نشریه و ... را به طور رایگان از طریق درخواست از کتابخانه اسناد ملی دریافت کند.

در یک سال اخیر بیش از ۱۵ هزار نسخه منابع اطلاعاتی به کتابخانه‌های استان همدان اهدا شده است.