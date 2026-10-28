معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ رسمی «شیوه‌نامه وجین و جایگزینی منابع کتابخانه‌های کلاسی و مستقل مدارس سراسر کشور»، گامی بنیادین در جهت روزآمدسازی، طراوت‌بخشی و ارتقای کیفیت برنامه‌های کتاب‌محور برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالحسن قلی‌زاده، مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی، با اعلام آغاز اجرای سراسری این شیوه‌نامه گفت: کتابخانه‌های مدارس کشور آماده‌باشی پرنشاط و شورآفرین را تجربه می‌کنند تا با نگاهی نو، علمی و خلاقانه، به کانون‌هایی پویاتر، جذاب‌تر و الهام‌بخش‌تر برای پرورش جوانه‌های دانایی در اندیشه آینده‌سازان ایران اسلامی تبدیل شوند.

وی با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی، هدف از این برنامه هماهنگ ملی را تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری دانست و تصریح کرد: در قالب فرایند «وجین»، منابع فرسوده، منسوخ، نامناسب یا کم‌استفاده به‌صورت قانونمند و کارشناسی از مجموعه کتابخانه‌ها خارج می‌شوند و قفسه‌ها برای ورود آثار تازه، جذاب، روزآمد و دارای نشان استاندارد رشد مهیا می‌گردند تا گردش کتاب در مدارس شتاب گیرد و دسترسی دانش‌آموزان به کتاب‌های موردنیاز تسهیل شود.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی با تأکید بر اینکه کتابخانه زنده، قلب تپنده و باغ سرسبز مدرسه است، افزود: این طرح بستری ارزشمند است تا با همت بلند مدیران مدارس، معاونان و مربیان دلسوز امور تربیتی و مشارکت پرشور کتاب‌یاران و اعضای شورای دانش‌آموزی، کتاب‌های ارزشمند و ماندگار حفظ شوند و هم‌زمان تازه‌ترین آثار همخوان با دنیای شناختی و نیاز‌های روحی کودکان و نوجوانان به مجموعه افزوده شود.

قلی‌زاده با بیان اینکه فرایند وجین و انتخاب منابع، جلوه‌ای عینی از کار گروهی، کارسپاری به دانش‌آموزان و خردجمعی در مدارس است، خاطرنشان کرد: این سامان‌دهی در پیوند با پروژه‌های ارتقای کیفیت، لحظاتی سرشار از آرامش، اندیشه و بالندگی را در فضا‌های آموزشی و تربیتی رقم خواهد زد تا هر مدرسه به معنای واقعی کلمه، به گلستانی از کتاب و معرفت تبدیل شود.