واریز مرحله پنجم وام ضروری به ۳۲ هزار بازنشسته کشوری
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از واریز مرحله پنجم وام ضروری به حساب ۳۲ هزار نفر از واجدان شرایط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حشمتالله سلیمانی گفت: در ادامه اجرای طرح پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشوری، مرحله پنجم این وام امروز چهارشنبه ۶ آبانماه، با هماهنگی بانک عامل به حساب ۳۲ هزار نفر از واجدان شرایط واریز میشود.|
وی افزود: مبلغ این تسهیلات برای هر بازنشسته ۷۵ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه است که به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
سلیمانی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای رفاهی و مالی برای بازنشستگان کشوری گفت: پرداخت این تسهیلات در راستای کمک به تأمین بخشی از نیازهای ضروری بازنشستگان و با همکاری بانک عامل انجام میشود.