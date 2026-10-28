



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حشمت‌الله سلیمانی گفت: در ادامه اجرای طرح پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشوری، مرحله پنجم این وام امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، با هماهنگی بانک عامل به حساب ۳۲ هزار نفر از واجدان شرایط واریز می‌شود.|

وی افزود: مبلغ این تسهیلات برای هر بازنشسته ۷۵ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه است که به حساب مشمولان واریز خواهد شد.





سلیمانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های رفاهی و مالی برای بازنشستگان کشوری گفت: پرداخت این تسهیلات در راستای کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری بازنشستگان و با همکاری بانک عامل انجام می‌شود.