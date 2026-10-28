سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غلات، ساماندهی توزیع نهاده‌های کشاورزی و توسعه بازرگانی مرزی را از اولویت‌های شبکه تعاون روستایی در استان کردستان اعلام کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در دیدار با مدیر و نمایندگان تشکل‌های شبکه تعاون روستایی استان کردستان بر تقویت زیرساخت‌های راهبردی، افزایش کارآمدی تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و مرزی استان برای توسعه اقتصاد روستایی تأکید کرد.

اسکندری با اشاره به نقش زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غلات در پایداری زنجیره تأمین و تضمین امنیت غذایی کشور، این زیرساخت‌ها را سرمایه‌ای ملی و راهبردی دانست و گفت: صیانت از ظرفیت‌های موجود و توسعه امکانات ذخیره‌سازی در کردستان، به برنامه‌ریزی هدفمند، تأمین منابع و تسهیلات مناسب و استفاده حداکثری از توان شبکه تعاون روستایی نیاز دارد.

وی ساماندهی نظام توزیع نهاده‌های کشاورزی را از محور‌های اساسی کاهش هزینه‌های تولید برشمرد و افزود: تعاونی‌ها باید نقش مستقیم‌تری در تأمین و توزیع کود، سموم، بذور اصلاح‌شده و دیگر نهاده‌های موردنیاز کشاورزان ایفا کنند تا دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های باکیفیت آسان‌تر شود و نقش واسطه‌های غیرضروری کاهش یابد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ خدمات نهاده‌ای در مناطق روستایی گفت: افزایش سهم تعاونی‌ها در زنجیره تأمین نهاده‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، جایگاه تشکل‌ها را تقویت کند و به بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران بخش کشاورزی بینجامد.

اسکندری همچنین تحول در شیوه‌های مدیریتی و عملیاتی تعاونی‌ها را ضروری دانست و گفت: تشکل‌های تعاون روستایی باید با عبور از فعالیت‌های سنتی، رویکردی کارآمد، چابک و اقتصادی در پیش بگیرند و با توسعه فعالیت‌های بازرگانی و افزایش توان اجرایی خود، حمایت مؤثرتری از تولیدکنندگان داشته باشند و پاسخگوی نیاز‌های اعضا باشند.

وی خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی را از ابزار‌های حمایت از تولیدکنندگان و کمک به مدیریت بازار عنوان کرد و بر تقویت این سازوکار با مشارکت فعال تشکل‌های توانمند تأکید کرد. به گفته اسکندری، گسترش معاملات توافقی و افزایش نقش تعاونی‌ها در عرضه محصولات می‌تواند بازاریابی را بهبود دهد، مشکلات فروش محصولات را کاهش دهد و پیوند میان تولید و بازار را تقویت کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، موقعیت جغرافیایی و مرزی کردستان را ظرفیتی مهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاون روستایی دانست و افزود: تشکل‌های واجد شرایط باید با برنامه‌ریزی تخصصی و تقویت زیرساخت‌های بازرگانی، حضور مؤثرتری در بازار‌های منطقه‌ای داشته باشند و زمینه توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی را فراهم کنند. وی گفت: این رویکرد می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تشکل‌ها ایجاد کند، به رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند و درآمد تولیدکنندگان را افزایش دهد.

اسکندری همچنین بر تقویت تعاملات بین‌بخشی، رفع موانع فعالیت تشکل‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های توانمند در اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم مسائل و مطالبات شبکه تعاون روستایی استان شد.

در این نشست، مجتبی سعیدی، مدیر تعاون روستایی استان کردستان، گزارشی از وضعیت شبکه تعاون روستایی، ظرفیت‌های تولیدی، عملکرد تشکل‌ها، برنامه‌های راهبردی و چالش‌های موجود در استان ارائه کرد. او با اشاره به جایگاه کردستان در تولید محصولات زراعی، باغی و دامی، آمادگی شبکه تعاون روستایی استان را برای ایفای نقشی مؤثرتر در تأمین نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار و توسعه بازار‌های محلی و منطقه‌ای اعلام کرد.

مدیران عامل اتحادیه‌های استانی و شهرستانی نیز در این نشست، مسائل ساختاری، مطالبات و موانع پیش‌روی فعالیت تشکل‌ها را مطرح کردند. در پایان، حاضران بر توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، ارتقای خدمات نهاده‌ای، تقویت فعالیت‌های بازرگانی و افزایش نقش تشکل‌ها در حمایت از تولید و بهبود معیشت روستاییان تأکید کردند.