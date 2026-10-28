به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در ۲۴۱ امین تجمع شبانه مردم ارومیه با تأکید بر اینکه مقاومت واقعی در حفظ امید، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی معنا پیدا می‌کند، گفت: مسئولیت‌پذیری در هر جایگاه شغلی و اجتماعی، از خدمت‌رسانی در حوزه سلامت تا امانت‌داری در دستگاه‌های اداری و رعایت عدالت در دستگاه قضایی، بخشی از وظیفه همگانی در شرایط دشوار است.

محمدعلی‌نژاد در دویست‌وچهل‌ویکمین شب تجمع مردمی ارومیه، با گرامیداشت یاد شهدای ایران اسلامی و تسلیت به خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: ملت ایران در فراز و نشیب‌های تاریخ نشان داده است که در برابر دشواری‌ها و فشارها، با اتکا به ایمان، انسجام و ایستادگی خود مسیرش را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به حضور مردم در این تجمع افزود: حضور مردم، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جوانان مؤمن و انقلابی و اقشار مختلف جامعه، بیانگر اهمیت همبستگی اجتماعی و مسئولیت مشترک در برابر مسائل کشور است.

مقاومت واقعی، حفظ امید و اعتماد عمومی است

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: مقاومت تنها به ایستادگی در برابر فشار‌های بیرونی محدود نمی‌شود؛ بلکه زمانی معنا و اثر واقعی پیدا می‌کند که دشمن نتواند امید را از جامعه بگیرد، میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند یا اعتماد عمومی را تضعیف کند.

علی‌نژاد ادامه داد: هر فرد باید متناسب با مسئولیت خود در مسیر خدمت به مردم گام بردارد؛ پزشک و پرستار با تلاش برای نجات جان بیماران، کارمند با امانت‌داری، خبرنگار با مسئولیت‌پذیری و قاضی با اجرای عدالت و تسلیم‌نشدن در برابر فشار‌ها و تبعیض، می‌توانند در تقویت جامعه نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات تأکید کرد: هیچ فردی در هر جایگاه و موقعیتی که قرار داشته باشد، در برابر قانون مصونیت ندارد و در صورت ارتکاب تخلف، دستگاه قضایی در چارچوب قانون با آن برخورد خواهد کرد.

تأکید بر رعایت حقوق غیرنظامیان

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات تأکید کرد و گفت: وجود هدف نظامی، مجوز نادیده‌گرفتن حقوق غیرنظامیان نیست و در هرگونه اقدام نظامی باید تدابیر لازم برای حفاظت از مردم و افراد غیرنظامی رعایت شود.

آزادی ۱۳ زندانی با کمک ۲۵۲ میلیون تومانی

علی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از خیران و افرادی که برای کمک به مددجویان و آزادی زندانیان مشارکت می‌کنند، از نقش این اقدامات در بازگشت افراد واجد شرایط به خانواده‌هایشان سخن گفت.

در حاشیه این برنامه، زمینه آزادی ۱۳ زندانی با اختصاص مبلغ ۲۵۲ میلیون تومان فراهم شد؛ اقدامی که با مشارکت نیکوکاران و همراهی مجموعه‌های مسئول، فرصتی دوباره برای بازگشت این افراد به کانون خانواده فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در پایان از همراهی خیران و مشارکت‌کنندگان در این اقدام قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم حمایت‌های مردمی از زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان تأکید داشت.