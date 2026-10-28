به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش‌بینی برداشت بیش از یکهزار و ۲۰۰ تن انار در سال جاری در این استان خبر داد.

محمد رضا اصغری اظهار کرد: بر اساس برآورد‌های میدانی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری از سطح ۱۴۹ هکتار باغات بارور استان، بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن مصول انار برداشت شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی استان تأکید کرد: بیشترین سطح زیر کشت باغات انار در استان متعلق به شهرستان سردشت است. این شهرستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی بسیار مطلوب، به‌ویژه در منطقه "الان"، بیشترین سهم را در تولید انار استان به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه افزود: در سایر شهرستان‌های استان، کشت انار عمدتاً به‌صورت تک‌درخت در میان باغات دیگر یا در سطح محدود و پراکنده صورت گرفته است.

اصغری همچنین در خصوص وضعیت بازاریابی و صنایع تبدیلی این محصول گفت: در حال حاضر عمده محصول انار تولیدی استان، به‌صورت خودمصرفی بوده و در بازار‌های داخلی استان به فروش می‌رسد. همچنین بخشی از این محصول نیز در کارگاه‌های سنتی منطقه به رب انار تبدیل می‌شود.